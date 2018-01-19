Депутат призвал лишить 15-летних подростков права на отказ от лечения у психиатра

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко ("Единая Россия") предлагает на три года увеличить возраст, по достижении которого молодой человек сможет сам, без родителей, принимать решение, лечиться ли ему у психиатра или нарколога.

"В соответствии с законом о психиатрической помощи с 15 лет ребёнок может сам решать, обращаться ли ему за психиатрической или наркологической помощью или нет", - сказал депутат, выступая на заседании Госдумы в пятницу в рамках "часа заявлений" от фракции.

Однако ЧП с нападением на школьников, в том числе в его регионе, показали, что нельзя отстранять родителей от возможности принятия решения по поводу лечения ребенка с помощью этих специалистов, уверен депутат.

"Предлагаю в законе об оказании психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании закрепить добровольное принятие решения за обращением за психиатрической и наркологической помощью только с 18 лет", - заявил парламентарий.

Сапко также высказался за создание полноценной психологической службы в школах. "Сегодня её нет", - подчеркнул депутат.

15 января в школе N127 в Перми, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Также, как сообщалось, возбуждено дело о халатности.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".

19 января ученик девятого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ в Бурятии с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Перед задержанием подросток нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. Его госпитализировали.