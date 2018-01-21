Мэр Махачкалы арестован судом на десять суток

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы заключил под стражу мэра города Мусу Мусаева, сообщили в пресс-службе СКР.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее источник в суде рассказал "Интерфаксу", что чиновник арестован на десять суток. "Решением суда обвиняемый в земельных махинациях мэр Махачкалы Муса Мусаев заключен под стражу на 10 суток", - отметил он.

Государственный обвинитель и следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Дагестану просили суд заключить Мусаева под стражу, так как в ином случае, по их мнению, мэр может оказать давление на свидетелей или же скрыться от следствия.

Мусаев, по словам источника, вину не признал и попросил суд не заключать его под стражу. "Я никуда убегать не собираюсь. Я собираюсь дальше тоже служить своему отечеству", - процитировал собеседник агентства градоначальника.

В свою очередь, адвокат заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

По версии следствия, в марте 2016 года Муса Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м, расположенный в городе Махачкале, является собственностью Дагестана, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность земельного участка за плату в размере 1 млн 100 тыс. рублей.

На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей.

Как отмечается, незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей.

В СКР отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Мэр Махачкалы был задержан 19 января. В его кабинете и доме были проведены обыски.