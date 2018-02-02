Минобороны рассказало о перехватах иностранных летательных аппаратов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - За неделю российские истребители шесть раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку у границ РФ, следует из материалов газеты "Красная звезда", официального печатного органа военного ведомства РФ.

По данным еженедельной инфографики Вооруженных сил РФ, шестнадцать иностранных самолетов вели воздушную разведку вдоль границ России. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) шесть раз поднимались на их перехват. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - подчеркнули в Минобороны России.

Кроме того, из инфографики следует, что российские специалисты провели одну инспекцию на территории иностранного государства: в США - в рамках договора о СНВ.