Фигурант "болотного дела" Панфилов вышел из психиатрической больницы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Астраханца Максима Панфилова, проходившего по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года, выпустили из психиатрической клиники, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" его адвокат Мария Куракина.

"Сегодня Максим отпущен из больницы, он уже дома. Он будет находиться под наблюдением участкового психиатра", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на Куракину сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал четыре жалобы защиты - на незаконный арест, продление срока содержания под стражей, нарушение в ходе судебного разбирательства и нарушение права на свободу собрания.

Сообщалось также, что Замоскворецкий суд Москвы 29 марта освободил Панфилова от уголовной ответственности по делу об участии в массовых беспорядках, постановив применить к нему принудительные меры медицинского характера в специализированном медучреждении закрытого типа.

По результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы в институте Сербского было установлено, что по своему психическому состоянию Панфилов не может отвечать за свои действия, а также не способен воспринимать обстоятельства по делу и реализовывать свои права.

Согласно постановлению Замоскворецкого суда, Панфилов признан виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По результатам слушаний было установлено, что во время акции в районе Болотной площади более пяти лет назад Панфилов сорвал шлем с сотрудника московского ОМОН Владимира Филиппова, причинив тому физическую боль. Фигурант якобы был опознан по видеозаписи событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Панфилов, в свою очередь, утверждает, что на Болотной площади 6 мая 2012 года был, но в массовых беспорядках не участвовал и полицейскому вреда не причинял.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек.