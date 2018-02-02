ЦИК оценил уделяемое кандидатам в президенты время на телевидении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ЦИК не нашел нарушений в деятельности телеканалов, которые показали встречу претендента на пост президента Владимира Путина не отдельным блоком, а в общем информационном потоке.

"Я оперативно связалась с представителями каналов, к которым публично было адресовано претензия. Они подчеркнули, что по одной из передач - она носит характер информационно-аналитической. И на нее эта жесткая норма по единому блоку не распространяется. А тот канал, который показывал встречу в рамках информационной программы, ссылаясь на свою профессиональную самостоятельность, утверждает, что соответствующие цитаты были использованы для освещения другой текущей повестки данного дня. Это право канала высказывать такую позицию", - рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании комиссии.

Она отметила, что предостерегла бы наблюдателей "от попытки некоего арифметического подсчета внутри каждой программы".

"Нет требования арифметического равенства и требования выдумывать сюжет в той ситуации, когда кандидат активность не проявлял. Отсутствие деятельности со стороны кандидата не является основанием не освещать деятельность других кандидатов", - рассказала Гришина.

По ее словам, за прошедшую неделю был проведен мониторинг общероссийских каналов, носящим статус государственных . Всего ими было выпущено 986 сюжетов продолжительностью 14 часов 43 минуты, которые посвящены кандидатам на должность президента.

"Владимиру Владимировичу Путину как кандидату было посвящено 11% эфира, Жириновскому Владимиру Вольфовичу - 23%, Грудинину - 13%. Титову, Собчак, Сурайкину, Явлинскому и Бабурину - от 7 до 11%", - сообщила Гришина.

При этом, уточнила она, на прошлой неделе Путина в сюжетах не было лично, а Жириновский присутствовал в 193 из 225 сюжетов, Павел Грудинин - в 84 из 139.

"Также был осуществлен выборочный мониторинг регионального телевидения в 29 крупнейших городах России, там вышло 103 сюжета общей продолжительностью 2 часа 17 минут. Здесь лидеры Грудин (1 час 40 минут) и Жириновский (1 час 30 минут)". - сказала секретарь ЦИК.

Она подчеркнула, что "если говорить о двухнедельных итогах, то произошло выравнивание эфира".

Глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила телеканалы за то, что они снивелировали ситуацию, и что "в последующие дни в блоках, посвященной выборной тематике, ничего не было по кандидату Путину".