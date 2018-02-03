Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в квартире одного из жилых домов в городе Марксе Саратовской области, сообщает в Следственном управлении СК по Саратовской области.

"2 февраля в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного в городе Марксе, тел четырех человек: женщины, 1984 года рождения, ее дочери, 2008 года рождения, а также молодого человека, 1996 года рождения, и девушки, 1999 года рождения. Предположительно, причиной трагедии могло явиться отравление угарным газом", - говорится в сообщении.