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Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25

Есть обновление от 20:22

По предварительным данным, самолет был сбит из ПЗРК в районе Идлиба

Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25
Штурмовики Су-25 на авиабазе "Хмеймим"
Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.

"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу 3 февраля.

"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры" (запрещена в РФ - ИФ). При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.

"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.

В декабре 2017 года российские военные заявили о разгроме в Сирии террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Было официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла несколько самолетов и вертолетов.

10 октября 2017 года на аэродроме Хмеймим при взлете разбился бомбардировщик Су-24, экипаж погиб. Причиной катастрофы была названа техническая неисправность.

В конце 2016 года во время похода к берегам Сирии авианосца "Адмирал Кузнецов" было потеряно два палубных истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ноябре 2015 года турецкими ВВС в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24.

6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было.

31 декабря прошлого года при перелете на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы, его оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим. Обстрела вертолета с земли не было, сообщили в министерстве обороны России.

6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было, заявили в министерстве обороны России.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.

Теги: Минобороны, Сирия, Су-25
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