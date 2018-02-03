Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Пилот самолета погиб.
"Самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении военного ведомства, распространенном в субботу 3 февраля.
"Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джабхат ан Нусры" (запрещена в РФ - ИФ). При ведении боя с террористами пилот погиб", - заявили в Минобороны.
"По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса" - сообщили в военном ведомстве.
"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика", - заявили в Минобороны РФ.
В декабре 2017 года российские военные заявили о разгроме в Сирии террористов ИГИЛ (запрещена в РФ). Было официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.
До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла несколько самолетов и вертолетов.
10 октября 2017 года на аэродроме Хмеймим при взлете разбился бомбардировщик Су-24, экипаж погиб. Причиной катастрофы была названа техническая неисправность.
В конце 2016 года во время похода к берегам Сирии авианосца "Адмирал Кузнецов" было потеряно два палубных истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.
В ноябре 2015 года турецкими ВВС в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24.
6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было.
31 декабря прошлого года при перелете на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы, его оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим. Обстрела вертолета с земли не было, сообщили в министерстве обороны России.
6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было, заявили в министерстве обороны России.
1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.
Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.