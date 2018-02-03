Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии Су-25

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла несколько самолетов и вертолетов.

10 октября 2017 года на аэродроме Хмеймим при взлете разбился бомбардировщик Су-24, экипаж погиб. Причиной катастрофы была названа техническая неисправность.

В конце 2016 года во время похода к берегам Сирии авианосца "Адмирал Кузнецов" было потеряно два палубных истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В ноябре 2015 года турецкими ВВС в Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24.

6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было.

31 декабря прошлого года при перелете на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, борттехник получил травмы, его оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим. Обстрела вертолета с земли не было, сообщили в министерстве обороны России.

6 октября 2017 года в провинции Хама совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было, заявили в министерстве обороны России.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.