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В Госдуме после сбитого Су-25 напомнили о присутствии инструкторов из США в Идлибе

Есть обновление от 20:59

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский штурмовик Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии в провокационных целях, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя", - сказал Шаманов.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25; самолет выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик погиб.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса, и, как убежден первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

"Я абсолютно убежден, я об этом и раньше говорил, что у боевиков есть сегодня ПЗРК, и они поставлены через третьи страны американцами. Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25", - сказал Клинцевич "Интерфаксу".

По его мнению, возможно, найдутся и какие-то видеоматериалы "в силу загруженности и беспилотниками и космосом того района".

Он добавил, что, по его мнению, необходимости в усилении группировки РФ в Сирии в связи с потерей штурмовика Су-25 на данный момент нет.

Теги: Сирия, Су-25, Госдума, Идлиб, Совфед
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