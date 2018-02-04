Непогода нарушила работу аэропорта Саратова

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки авиарейсов в аэропорту Саратова в воскресенье.

На сайте саратовского аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий задержаны утренние авиарейсы в Москву (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово"). Кроме того, три самолета с задержкой вылетят из Москвы (аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово").

По данным Саратовского гидрометцентра, туман с ухудшением видимости 500 м и менее может сохраниться в Саратове еще несколько суток.