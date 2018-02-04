Электрички на перегоне Реутов - Балашиха остановились из-за падения дерева

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Из-за падения дерева на пути движение электропоездов приостановлено на перегоне Реутов - Балашиха, сообщили в МЖД.

"Сегодня в 19:25 на перегоне Стройка - Балашиха однопутной ветки Реутово - Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов", - говорится в сообщении. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников. В целях безопасности на перегоне приостановлено движение пригородных поездов.

За выходные в регионе выпало огромное количество снега, который повлиял на движение по всем магистралям. В области начались перебои с электроснабжением. В Москве побит рекорд 60-летней давности.