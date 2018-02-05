Министр обороны Литвы заявил о размещении "Искандеров" в Калининградской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", сообщил агентству BNS литовский министр обороны Раймундас Кароблис.

По его словам, ранее эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что размещении "Искандеров" под Калиниградом "означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы".

31 января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".

"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий в прошлую среду на едином дне приемки военной продукции.

Сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область).

Как сообщал "Интерфакс", в регионе уже развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион"

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили "Интерфаксу", что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов, не назвав их тип.

В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

ОТРК "Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.