В Госдуме подтвердили размещение "Искандеров" под Калининградом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Ранее в понедельник министр обороны Литвы заявил, что Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области комплексы "Искандер".

Отвечая на вопрос "Интерфакса", соответствует ли эта информация действительности, Шаманов сказал: "Разместили мы, и что теперь?"

В конце января в министерстве обороны России заявили, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов "Искандер-М".

Отмечалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). Ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО - С-400, а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".