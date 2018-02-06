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Суд арестовал имущество и 3 млн рублей замдиректора ФСИН Коршунова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях, сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Александр Линников.

"Арест наложен на его квартиру в дальнем районе Жулебино, две машины, три пары часов, а также на 3 миллиона рублей", - сказал адвокат, уточнив, что стоимость коллекции часов "не превышает 1 миллиона рублей".

По словам адвоката, обеспечительные меры также наложены на имущество дочери, бывшей жены Коршунова, а также подруги его семьи. Так, под арест попали квартира в Лазоревом проезде в Свиблово, автомобиль "Мерседес" и нежилое помещение в Южном Медведково. Кроме того, арестован катер, который ранее принадлежал Коршунову и который он продал летом прошлого года.

Тем временем, защита Коршунова уже обжаловала в Мосгорсуд решения суда о наложении ареста на имущество.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не признает своей вины и считает абсурдными обвинения, выдвинутые следствием.

Как рассказал другой адвокат Коршунова Айрат Хикматуллин, защита уже обратились к генпрокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку работы следствия, "которое не работает и фактически осуществляет незаконное преследование невиновного человека".

По утверждениям адвоката, следствие пытается склонить других обвиняемых по делу к даче показаний против Коршунова и друг друга, но они "ничего не говорят и не идут на сделку со следствием".

Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, ему предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В ходе обыска в квартире Коршунова обнаружены и изъяты 3 млн рублей, $10 тыс. и 4 тыс. евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны.

1 февраля Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении против Коршунова еще двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. "Он и его соучастники - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), на сумму 90 млн рублей",- сообщили " в пресс-службе СКР.

Теги: ФСИН, Олег Коршунов
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