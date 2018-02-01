Против бывшего замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще два уголовных дела

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) возбудил еще два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате.

"Главным следственным управлением СК России в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждены еще два уголовных дела. Он и его соучастники - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), на сумму 90 млн рублей",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

По данным следствия, Коршунов "из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО "ТПК "ДАЦЕ Групп" Арутюняном для хищения средств федерального бюджета, выделенных на закупку обуви для нужд ФСИН России, путем необоснованной замены материалов для ее производства на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта".

В пресс-службе добавили, что Коршунов поручил организовать силами содержащихся в исправительных колониях осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных ООО "ТПК "ДАЦЕ Групп", вводя их в заблуждение относительно того, что производство якобы будет осуществляться ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России".

"Затем Коршунов направил начальникам территориальных органов ФСИН России письма с требованием заключить госконтракт на поставку обуви для нужд уголовно-исполнительной системы с "Производственно-промышленный домом ФСИН России", которым руководил его соучастник Морусов. Последний, зная, что обувь предприятием производиться не будет, подписал от имени унитарного предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю государственные контракты о поставке территориальным учреждениям ФСИН России вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять", - рассказали в СКР.

В ведомстве рассказали, что "будучи введенными в заблуждение о цене, качестве и характеристиках поставленного товара, сотрудники УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю во исполнение заключенных госконтрактов перечислили предприятию денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей".

Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну коммерческими организациями договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, противоправно и безвозмездно получив указанные денежные средства, соучастники распорядились ими по собственному усмотрению.

Указанные факты будут расследованы в рамках единого уголовного дела, отметили в СКР.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следствием будут приняты необходимые меры по установлению полного размера ущерба, причиненного преступлением, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности соучастников", - сообщили в пресс-службе.

Дело о растрате 160 млн рублей

По данным следствия, Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам, в результате чего ФСИН был причинен ущерб на сумму свыше 160 млн рублей.

В ходе обыска в квартире Коршунова обнаружены и изъяты 3 млн рублей, $10 тыс. и 4 тыс. евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки "ПМ" и патроны.

Коршунов с 2012 года занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН, а 10 марта 2014 года указом президента РФ был назначен на должность замглавы ведомства.

Экс-замглавы ФСИН предъявлено обвинение в растрате 160 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).