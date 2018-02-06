Бывший врио премьера Дагестана заранее знал о задержании и отправил жену с детьми в другой город

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, обвиняемый в хищении бюджетных средств, заявил в суде, что знал о предстоящих обысках и его планируемом задержании.

"Я за день знал, что ко мне придут с обысками, что меня хотят задерживать. Я для этого даже отправил жену с маленькими детьми в другой город", - сказал Гамидов в Басманном суде Москвы во вторник, где рассматривается вопрос о его аресте.

По его словам, он "думал, что придут в 6, а пришли в 7". "Хотел еще побриться, умыться, одеться", - добавил обвиняемый.

Он сказал, он "уже год - полтора года знал, что под него копают".

Гамидов, два его заместителя - Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший глава министерства и образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны накануне в Махачкале и доставлены в Москву. Причем, как сообщили ранее в СК РФ, в ходе обысков у Гамидова был "изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы".

Всем троим предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму региона, в результате чего республиканскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Гамидову инкриминируется хищение средств в 2013-2015 года при ремонте специального учреждения для временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) и приобретении детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана.

Ранее во вторник Басманный суд отправил под арест до 5 апреля Шахова.