Почти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Представители межведомственной комиссии, направленной в Дагестан с целью декриминализации региона, совместно с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств, проводят масштабные выемки документации почти во всех структурах республики, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

"В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств", - сказал один из собеседников агентства.

По словам источника, эти действия проводятся в рамках задачи по декриминализации властных структур республики. По его данным, мероприятия проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком.

Другой источник отметил, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов РФ, сообщили собеседники агентства.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

Проверки в Дагестане

В конце января в Дагестан с проверками прибыла спецкомиссия в составе представителей прокуратуры, МВД и ФСБ во главе с заместителем генерального прокурора России Иваном Сыдоруком.

21 января по обвинению в земельных махинациях на сумму более 80 млн рублей был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. 26 января Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил его от занимаемой должности. Сейчас Мусаев находится в СИЗО во Владикавказе.

1 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации Табасаранского района Дагестана. 2 февраля Советский суд Махачкалы арестовал на 10 суток главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, который был задержан по делу о превышении должностных полномочий.

5 февраля были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Позже они были доставлены в Москву, где им предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей. Правительство Дагестана было отправлено в отставку, а фигуранты дела арестованы.