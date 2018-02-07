Ведомый погибшего в Сирии летчика Су-25 рассказал о попытках прикрыть командира

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ведомый пары штурмовиков Су-25, которую возглавлял погибший в Сирии майор Роман Филипов, пытался помочь командиру в его последнем бою на земле, говорится в публикации официального печатного органа Минобороны РФ газеты "Красная звезда".

"Когда ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) сработал по машине командира, все условности были отброшены. Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля", - сказал летчик, слова которого приводятся в публикации.

Он также сообщил, что при этом продолжал передавать на командный пункт координаты, вызывал поисково-спасательную службу.

"Место приземления командира я видел, но самого боя - нет, были сумерки (. . .) Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, хватавшим только дотянуть до аэродрома", - сказал ведомый.

По его словам, после того, как в самолет командира попала ракета, тот приказал ему уходить в облака. "Конечно, я не ушёл. Бросить командира - последнее дело", - подчеркнул офицер.

Как сообщалось, 3 февраля боевики в Сирии сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик майор Роман Филипов катапультировался, вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Во вторник стало известно, что российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело Филипова возвращено в Россию. Похороны состоится 8 февраля в Воронеже.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о присвоении майору Филипову звания Героя Российской Федерации.