Тело сбитого в Сирии летчика доставили в Россию

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тело российского летчика майора Романа Филипова возвращено на родину, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего 3 февраля в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова возвращено в Российскую Федерацию", - сказали в военном ведомстве РФ.

Тело Филипова было возвращено на родину благодаря действиям спецназа РФ и Сирии, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По данным Минобороны, церемония погребения Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей состоится 8 февраля в Воронеже.

Как сообщалось, 3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе у зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25. Летчик Филипов катапультировался, на земле вступил в неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

Замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Филипов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У него остались жена и четырёхлетняя дочь.

В честь Филипова планируют назвать улицы в Калининграде и в Новой Москве.