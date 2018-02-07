Спецназ Сирии получил в свое распоряжение обломки сбитого Су-25

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский спецназ находится на месте падения обломков российского Су-25, сообщил "Интерфаксу" в среду первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сирийский спецназ зашел на это место; сейчас идет изучение - как все на самом деле было, чтобы выявить, кто за этим стоит", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в среду.

Сенатор отметил, что, "поскольку спецназ находится на месте гибели летчика, в его распоряжении есть обломки самолета".

Политик осторожен в своих прогнозах относительно того, удастся ли оперативно выяснить, кто именно стоял за сбившими самолет боевиками. "Если удастся, если получится, мы можем выяснить, откуда пришла партия, как она попала к боевикам", - сказал Клинцевич, подчеркнув, что сделать это будет все-таки "крайне тяжело".

"Если это удастся, то мы очень сильно прольем свет, кто же готовил эту засаду", - отметил парламентарий. "А то, что это была засада, и то, что она не одна, я в этом абсолютно убежден", - добавил Клинцевич.

Сенатор обратил внимание на то, что в рамках организации этой засады были подготовлены журналисты, соответствующие специалисты, "которые только выжидали".

Как сообщалось, 3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Роман Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.