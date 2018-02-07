РФ вступила в переговоры с Турцией по доступу к месту крушения Су-25 в Сирии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что в настоящее время еще нет доступа к месту крушения Су-25 в Сирии, по этому вопросу ведутся переговоры с Турцией.

"Мы ведем с турками переговоры, но пока (нет - ИФ) результата...", - сказал Шаманов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что пока не получен доступ к обломкам самолета.

В свою очередь в Минобороны РФ пояснили, что российская авиация мониторит зону деэскалации Идлиб, где пока нет турецких наблюдательных постов. В ведомстве отметили, что в зонах деэскалации работают и представители военной полиции.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, военное ведомство озабочено наличием переносных ракетных комплексов у террористов в Сирии, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам.

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик Роман Филипов катапультировался, вел бой с боевиками, но подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Посмертно Филипову присвоено звание Героя России.