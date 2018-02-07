МВД опровергло снятие сотрудников ДПС Дагестана со стационарных постов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - МВД России опровергло информацию о замене сотрудников ДПС Дагестана на постах на бойцов Росгвардии и полицейских из других регионов страны.

"Информация, размещенная в ряде СМИ, о снятии сотрудников ДПС УГИБДД МВД по республике Дагестан со службы на стационарных постах не соответствует действительности", - сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, практика привлечения к обеспечению дорожной безопасности в республике Дагестан сотрудников полиции, временно прикомандированных из других регионов, существует с 2012 года.

"В республике были организованы оперативные группировки, которые до настоящего времени несут службу, в том числе на контрольных постах полиции. В результате перераспределения сил и средств сотрудники ДПС УГИБДД МВД по Республике Дагестан были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой - как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах. В настоящее время МВД по республике Дагестан работает в штатном режиме", - сказала Волк.

Ранее в среду несколько информированных источников сообщили, что был полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы Дагестана. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов РФ, сообщили собеседники агентства.

Также сообщалось, что представители межведомственной комиссии, направленной в Дагестан с целью декриминализации региона, совместно с сотрудниками центральных аппаратов федеральных правоохранительных ведомств, проводят масштабные выемки документации почти во всех структурах республики.