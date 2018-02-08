Приговор Белых обжалован

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Защита обжаловала приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному на восемь лет колонии за взяточничество.

"Буквально вчера я получил полную мотивированную копию приговора и сегодня подал краткую апелляционную жалобу на него", - сообщил адвокат Белых Андрей Грохотов на пресс-конференции в четверг.

1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии, также ему был назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

В то же время Пресненский суд Москвы оправдал бывшего губернатора по одному из эпизодов дела.

"Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого", - огласила приговор Васюченко. Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства. "Существуют факты исключительных показания Щерчкова против показаний Белых без иной совокупности доказательств", - говорится в приговоре.

Таким образом, экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Сам Белых отрицает вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.