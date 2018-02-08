Памфилова объяснила краткое описание биографии Путина в избирательном бюллетене

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила минимальные по объему сведения о Владимире Путине в избирательном бюллетене его короткой должностью.

"Все четко по закону. У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось - больше нечего написать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, почему в бюллетене у Путина всего две строчки с информацией о нем.

На вопрос, почему не указано бывшее место работы президента, она ответила, что это не положено по закону.

"Мы пишем только то, что положено по закону. Должность человек занимает, мы ее пишем. И с каждым кандидатом согласуем, как ее писать и кем он числится. Это то, что они дали, и соответствует закону", - пояснила Памфилова.

Ранее ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ. В бюллетене, образец которого был выдан журналистам, восемь кандидатов, вписанных в него по алфавиту.

Рядом с каждым из кандидатов указан год и место рождения кандидата, должность и кем он выдвинут. Практически у всех кандидатов эта графа вмещает не менее пяти строк, так как все они выдвинуты партиями, и некоторые имеют должности в различных организациях.

В графе со сведениями о кандидате Путина всего две строчки. Там сообщается, что он "1952 года рождения, место жительства - город Москва, президент Российской Федерации, самовыдвижение".