Омбудсмен Титов заявил о планах прописаться в Новороссийске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подумывает о смене прописки.

"Я для себя принял решение, что буду прописываться в Новороссийске, в поселке Абрау-Дюрсо, потому что считаю, что мои налоги должны платиться именно там и идти на развитие поселка Абрау-Дюрсо и Новороссийска", - сказал Титов журналистам в пятницу в Краснодаре. Налог на доходы физлица, напомнил он, должен "платиться не по месту работы человека, а по месту жительства".

"Я - еще сотрудник администрации президента РФ, поэтому зарплату я получаю в Москве и хотел бы, чтобы мои налоги с этой зарплаты шли в край (Краснодарский - ИФ)", - сказал Титов в ходе встречи с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Удельное ведомство Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по указу императора Александра II. В советское время завод "Абрау-Дюрсо" был крупным предприятием по выпуску шампанского. В 2006 году контрольный пакет акций (58%) предприятия приобрела группа компаний SVL во главе с Титовым, с того момента в модернизацию производства было инвестировано более $130 млн. В 2011 году были выкуплены оставшиеся 42% акций у одноименного ГУПа Краснодарского края.

Консолидированные продажи группы в 2016 году составили 29,13 млн бутылок, в том числе 27,3 млн бутылок игристых вин.