Титов сообщил о возможном расширении списка желающих вернуться бизнесменов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Список предпринимателей, желающих вернуться в Россию, в дальнейшем может быть расширен, сообщил уполномоченный президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов "Интерфаксу" в пятницу в Краснодаре.

"Да, мы не исключаем, что он (список - ИФ) будет расширяться. (. . .) К нам поступают все новые заявления. Вот поступили еще от нескольких человек", - сказал Титов, не уточнив их имена.

По его словам, судебные дела в отношении указанных в списке бизнесменов необходимо подвергнуть пересмотру.

Список Титова

Как сообщалось, 4 февраля Титов написал в своем фейсбуке: "Передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но сейчас скрывающихся от российского прав

осудия в Великобритании".

"История у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО. Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их из розыска, а на Родине дело продолжает висеть", - отмечал тогда бизнес-омбудсмен.

Позже аппарат бизнес-омбудсмена представил список из 16 российских предпринимателей, готовых вернуться в Россию при определенных условиях.

В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич - Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская область; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.

5 февраля в аппарате бизнес-омбудсмена "Интерфаксу" сообщили, что Титов направил главе государства письмо, в котором изложил суть поступивших к нему просьб от инициативной группы предпринимателей - граждан России, "вынужденных проживать в Великобритании в связи, как они полагают, с необоснованным уголовным преследованием правоохранительными органами России". Предприниматели, обращения которых изложены на 80 листах, просят обратить внимание на то, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться, развивать отечественную экономику.

Предприниматели просят провести проверку законности их уголовного преследования. И если в отношении кого-либо из них не будут выявлены процессуальные нарушения - рассмотреть возможность возвращения на Родину при условии "добровольного возмещения причиненного ущерба и при наличии надлежащих процессуальных гарантий".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.