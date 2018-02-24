Первый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о возвращении в Россию первого предпринимателя из составленного им списка бизнесменов, желающих вернуться на родину, но скрывающихся от правосудия в Великобритании.

"Ростовского бизнесмена Андрея Каковкина отпустили к семье. Андрей одним из первых подал заявку в "лондонский список", поверил в справедливость российского правосудия и приехал сдаваться", - написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам бизнес-омбудсмена, Каковкин обвиняется в присвоении 10 млн рублей, выданных в качестве займа, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать. "Однако на денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности", - отметил Титов.

По его словам, чтобы разрешить это противоречие, Каковкину необходимо было вернуться в Москву.

При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке, сообщил уполномоченный.

4 февраля Борис Титов сообщил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия в Великобритании.

Позже аппарат Титова представил список из 16 российских предпринимателей, готовых вернуться в Россию при определенных условиях.

В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич - Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская область; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.

5 февраля в аппарате бизнес-омбудсмена "Интерфаксу" сообщили, что Титов направил главе государства письмо, в котором изложил суть поступивших к нему просьб от инициативной группы предпринимателей - граждан России, "вынужденных проживать в Великобритании в связи, как они полагают, с необоснованным уголовным преследованием правоохранительными органами России".

Предприниматели, обращения которых изложены на 80 листах, просят обратить внимание на то, что они вынужденно находятся вне России, хотят вернуться, развивать отечественную экономику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.