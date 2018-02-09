Папа Римский назвал конфликт в Сирии крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск назвал конфликт в Сирии "крупнейшей гуманитарной катастрофой после Второй мировой войны".

Понтифик на встрече с премьером Эстонии Юри Ратасом в пятницу призвал к мирному решению военных конфликтов. Так, понтифик отметил, что военная деятельность в Сирии продолжается уже семь лет, а вооруженному конфликту на Украине скоро исполнится четыре года.

"Конфликт на Украине оказал влияние почти на 5 миллионов человек, из них 3,8 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Внутренних беженцев на Украине около 1,6 миллиона человек", - цитируют папу Франциска в пресс-службе правительства Эстонии.

По словам Ратаса, "новости о нападениях с большим числом жертв в Сирии, на Украине и других регионах военных конфликтов в мире стали, к сожалению, повседневными. Важно, чтобы мы не сдавались и искали политическое решение конфликтам, а также возможности улучшить условия жизни людей".

Он призвал заниматься не только Минскими соглашениями, санкциями и Женевским процессом, но и помнить про людей, теряющих своих близких и вынужденных бежать из дома.

Глава правительства и понтифик обсудили также вопросы, связанные с климатом и окружающей средой, развитием человечества и образования.