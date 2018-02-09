Турецкая авиация возобновила авиаудары по сирийскому Африну

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Турции после небольшой паузы вновь наносят авиаудары по району сирийского города Африна. Об этом сообщает в пятницу Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в воздушной операции задействованы истребители F-16.

Между тем, по неподтвержденной информации ряда турецких СМИ, Анкара приостановила удары в связи с тем, что Россия, контролирующая воздушное пространство над регионом, закрыла для полетов небо над Африном после того, как в сирийской провинции Идлиб 3 февраля был сбит российский военный самолет Су-25.

Турция начала в январе операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).