Сторонники Навального заявили об изъятии шести тысяч листовок в Смоленске

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Координатор смоленского штаба Алексея Навального Андрей Волобуев сообщил об изъятии полицейскими листовок.

На своей странице в соцсети он отмечает, что сотрудники полиции изъяли 6 тыс. листовок из автобуса, который должен был доставить их в штаб.

Представители регионального МВД "Интерфаксу" оперативный комментарий не предоставили.

Между тем, накануне Навальный сообщил о внесении Роскомнадзором его сайта в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.