Навальный сообщил о внесении его сайта в запретный список Роскомнадзора

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о внесении Роскомнадзором его сайта в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

"Весь мой блог navalny.com объявлен "информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - написал он на своем сайте в интернете, проиллюстрировав скриншотом из этого Единого реестра.

При этом он отметил, что доступ к сайту пока открыт. "Как видите, пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить все добровольно, а потом блокируют", - пишет Навальный.

Позднее Роскомнадзор подтвердил, что по решению суда принимает меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

"В Роскомнадзор поступило решение Усть-Лабинского районного суда об обеспечительных мерах по исковому заявлению, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. - Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещенной на ряде интернет-ресурсов".

Ранее в субботу сотрудник ФБК Георгий Албуров сообщил, что суд внес в реестр запрещенной информации фильм-расследование Фонда по борьбе с коррупцией Навального, в котором он говорит о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

В Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора сообщается, что ролик с расследованием в Youtube, а также новость о нем на сайте Навального внесены в реестр на основании решения 2-572/2018 Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля.