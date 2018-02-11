Очевидцы сообщили о громком хлопке перед крушением Ан-148

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мощный хлопок предшествовал крушению Ан-148 в Подмосковье, сообщают очевидцы события.

"Сильный хлопок был, мощный. Чуть ли не до того, что стекла повыпадали", - сказал свидетель крушения в эфире "России-24" (ВГТРК).

Другой свидетель рассказал, что самолет развалился в воздухе. "Целого самолета я не видел, уже куски в воздухе", - сказал он.

По данным некоторых, самолет при падении горел, "были видны искры и пламя". По словам других, "огня не было, был виден только дым".

Ранее очевидцы катастрофы также рассказывали, что видели как падает горящий самолет. Он рухнул в поле между деревнями Аргунцево и Степаново в Раменском районе Подмосковья.

В свою очередь, представитель Национального центра управления в кризисных ситуациях сообщил , что обломки самолета обнаружена в радиусе одного километра. "Также обнаружены тела двоих погибших", - сказал он.

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по данным на момент публикации новости, не удалось никому.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.