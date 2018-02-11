Упавший Ан-148 пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета в "Домодедово"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение в Раменском районе Московской области, пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта "Домодедово".

"По предварительным данным, самолет Ан-148 11 февраля 2018 года в 14 часов 24 минуты осуществил взлет, но в 14 часов 28 минут пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья", - говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе добавили, что ведомство проводит проверку в связи с падением самолета. "На месте падения для координации действий правоохранительных органов находится заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве подтверждают гибель всех пассажиров самолета "Саратовских авиалиний". "На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли", - говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры.

Предварительно, на борту разбившегося самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.