На месте крушения самолета в Подмосковье найден один из "черных ящиков"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье найден "черный ящик", сообщил в ходе селекторного совещания начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.

"На месте крушения найден один самописец", - сказал он.

Полетыкин добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД.

В воскресенье потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщений о выживших в авиакатастрофе пока не поступало.

По предварительным данным, на борту разбившегося самолета не было представителей иностранных государств и других регионов России, кроме Оренбургской области.

МЧС открыло горячую линию после крушения Ан-148 - 8 800 775 17 17.