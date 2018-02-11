Эксперт назвал отказ противообледенительной системы Ан-148 среди возможных причин катастрофы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье могла произойти из-за отказа противообледенительной системы двигателя, точная причина будет установлена после расшифровки бортовых самописцев, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

"Катастрофы происходят, как правило, в результате сочетания нескольких факторов, нескольких мелочей, каждая из которых может стать роковой", - сказал Малиновский.

"В данном случае больше похоже на какой-то взрыв. Однако взрыв может быть не только в результате диверсии. Могли сыграть следующие факторы: температура воздуха немного ниже ноля, влажность очень большая, весьма вероятно обледенение. При отказе противообледенительной системы двигателя какой-то кусок льда может попасть в лопатки компрессора (двигателя - ИФ). В результате этого может произойти взрыв, о котором и говорят свидетели", - сказал Малиновский.

"Большая воронка на месте катастрофы, о чем сообщают очевидцы, может свидетельствовать, что самолет падал беспорядочно, вертикально, не планируя по какой-то глиссаде", - отметил он.

"Экипаж не успел ни доложить, ни включить сигнал бедствия. Это говорит о том, что событие наступило внезапно и быстротечно", - считает Малиновский.

По его словам, причины катастрофы самолеты будут установлены после расшифровки бортовых самописцев. "Всё зависит от состояния бортовых самописцев. Команда Межгосударственного авиационного комитета очень сильная и профессиональная", - сообщил он.

В случае теракта, следы взрывчатых веществ обнаруживают довольно быстро, заверил Малиновский.

"Это новый самолет. У него слишком мало истории. Он проектировался по современным схемам систем и оборудования", - сообщил он.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из "Домодедово" в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли

На месте крушения самолета образовалась воронка глубиной 2,5 и диаметром порядка 17 метров, сообщил "Интерфаксу" очевидец с места происшествия. По его словам, похоже, что самолет, полный горючего, ударился о землю и разорвался на мелкие фрагменты.

Экипаж перед крушением не сообщал о неисправностях воздушного судна, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.