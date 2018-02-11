На борту разбившегося Ан-148 была пятилетняя девочка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пятилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик были среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Как следует из опубликованного на сайте МЧС РФ списка пассажиров и членов экипажа, на борту была девочка 2012 года рождения (пять лет) и мальчик 2005 года рождения (12 лет). Самому пожилому пассажиру было 79 лет.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.