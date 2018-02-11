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Ан-148 "Саратовских авиалиний" предположительно разбился при столкновении с землей

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-148, предположительно, разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, "судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего".

"На месте крушения чувствуется сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, говорят о наличии мощного разрушающего фактора, возможно, в виде полных баков горючего, при ударе самолета о землю. Баки, предположительно, сдетонировали", - сказал он.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.

Крушение Ан-148 в Подмосковье

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Теги: Ан-148
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