Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были граждане Азербайджана и Швейцарии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Граждане двух иностранных государств были среди пассажиров потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

На сайте опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".

В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 года рождения (гражданин Азербайджанской Республики).

Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому.