Место крушения Ан-148 будут охранять круглосуточно

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту, где разбился пассажирский Ан-148.

"Наша одна из главных задач - обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда", - сказал министр в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте крушения самолета.

По его словам, дорога к месту крушения, по которой заходила тяжелая техника, уже разбита, и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.

Он также поручил обеспечить круглосуточную охрану зоны падения самолета.

Глава МЧС сказал, что основным приоритетом в работе является поиск тел пассажиров самолета, а также фрагментов лайнера, которые могут представлять интерес как для следователей СК, так и для представителей Межгосударственного авиационного комитета.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.