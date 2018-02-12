В оперативном штабе подтвердили обнаружение второго "черного ящика" Ан-148

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдены оба "черных ящика", сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"В километре от места падения найден второй - голосовой самописец, визуально он в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обнаружении параметрического самописца.

Таким образом, к настоящему времени обнаружены оба бортовых самописца.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья через 4 минуты после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. Все они погибли.

Самолет взорвался при ударе о землю, до этого он был цел, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.