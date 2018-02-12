Памфилова попросила Грудинина срочно предоставить в ЦИК данные о закрытии зарубежных счетов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина самостоятельно предоставить в ЦИК информацию о закрытии его иностранных счетов.

"У нас получается так: за Павла Николаевича (Грудинина - ИФ) в основном партия ратует, ходатайствует. Мы хотели бы, чтобы он сам как кандидат (предоставил в ЦИК данные - ИФ) - чтобы побыстрее, ускорить процесс, чтобы поставить все точки над "i", - сказала Памфилова в понедельник в ходе заседания ЦИК.

Она отметила, что вопрос об иностранных счетах Грудинина "крайне неприятен" - противники кандидата требуют снять его с выборов, а сторонники обвиняют ЦИК в излишней строгости к нему.

"Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро (...) предоставит нам данные о том, что счета закрыты", - сказала Памфилова.

На прошлой неделе Грудинин сообщил, что представил в ЦИК заявление, что он закрыл иностранные счета.

В ходе заседания ЦИК также одобрил текст информационного плаката с данными о кандидатах в президенты РФ. Предполагается, что на нем будут данные об иностранных счетах Грудинина.