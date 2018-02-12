Трамп в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора Путина с Трампом американский президент выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне", - сообщает пресс-служба Кремля.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.