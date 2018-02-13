Дебаты кандидатов в президенты РФ начнутся 26 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дебаты кандидатов на пост президента России на телеканалах и радио начнутся 26 февраля, на телеканалах в дискуссию вступят одновременно все семь кандидатов, ранее заявивших о намерении участвовать в дебатах, сообщила журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Майя Гришина во вторник.

"Дебаты начнутся сразу после праздника "Защитника отечества" - в первый рабочий день", - сказала Гришина.

Она затруднилась назвать общее число дебатов, отметив, что их будет "несколько каждую неделю".

"Во всех совместных агитационных мероприятиях, которые будут проходить на общероссийских каналах, кандидаты будут участвовать вместе. То есть будут все семь кандидатов, которые заявили об участии в дебатах", - сказала секретарь ЦИК.

На замечание журналистов, что подобный формат выглядит скорее как "круглый стол", а не дебаты, она заявила, что "по закону формат проведения совместных агитационных мероприятий определяют теле- и радиокомпании самостоятельно".

"Это их право. ЦИК в формировании сетки не участвует. "Круглый стол" - это та же форма совместного агитационного мероприятия, которая предусмотрена законом. Слово дебаты не записано в законе, оно просто удобно в употреблении и поэтому мы о нем говорим", - сказала Гришина.

Какой из телеканалов первым проведет дебаты, станет ясно в среду, так как "дебатная сетка" будет рассмотрена и утверждена на заседании ЦИК 14 февраля, уточнила она.

"На радио несколько другой формат. Мы слышали от представителя ВГТРК, что там в дебатах будут участвовать по три или четыре участника в зависимости от результата жеребьевки", - добавила Гришина.

Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента РФ Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), самовыдвиженца Владимира Путина, Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Бориса Титова ("Партия роста"), Григория Явлинского ("Яблоко") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз").