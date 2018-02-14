В России Президентская кампания-2018

На президентские выборы намерены прийти 80% россиян

Дату голосования знают более 90% жителей страны

На президентские выборы намерены прийти 80% россиян
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Лишь 7% россиян не знают дату президентских выборов в России, 80,4% опрошенных намерены прийти на участки, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"В декабре уровень информированности вырос до 69%, в январе 85% и данные за 10-11 февраля - уже 93% опрошенных респондентов знают, что выборы у нас пройдут совсем скоро, 18 марта. Поэтому сказать, что выборы проходят стороной и никто о них ни сном ни духом - это, конечно, совершенно не соответствует действительности", - сказал Федоров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Интерес опрошенных ВЦИОМ граждан к президентским выборам был "достаточно стабилен" с мая до ноября прошлого года - от 74 до 76%. В ноябре, когда стало известно о планах Ксении Собчак выдвинуться на президентский пост, показатель вырос на 10 п.п. до 86%, затем к этому февралю (9-11 февраля) снова упал до уровня 71%.

При этом непосредственно идти на выборы, по данным опроса за 9-11 февраля, собираются 80,4% граждан, 6,9% не собираются, не определились 10,9% опрошенных, отметил Федоров.

Проблемный фон выборов составляет, преимущественно, вопросы социальной сферы. Отвечая на открытый вопрос социлогов, какие проблемы избранный президент должен будет решить в первую очередь, 30% опрошенных ВЦИОМ в феврале назвали проблемы здравоохранения, на втором месте - проблемы в системе образования (23%), на третьем месте - проблемы низкого уровня заработной платы, прожиточного минимума и МРОТ - 20%. Также в "верхнюю часть проблемного списка" вошли низкие пенсии (порядка 20%), низкий уровень жизни и социальное неравенство (14%), проблемы трудоустройства (14%) и высокие налоги, высокие тарифы (11%).

"Прежде всего, это темы, связанные с внутренней политикой, а не с внешней, и темы, связанные с социально-экономической проблематикой, а не с идеологией и проблемами демократии, свободы слова", - прокомментировал результаты глава ВЦИОМ.

Данные получены в результате ежедневного всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ-Спутник". В день опрашивается 1000 респондентов, затем данные объединяются и анализируются. Выборка варьируется от 2 до 5 тыс. респондентов, погрешность измерений - в интервале от 1,8% (выборка 3 дня) до 3,2% (1 день).

Опрос проводится в форме формализованного телефонного интервью, в котором участвуют респонденты в возрасте от 18 лет. Охват - 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и поселков и около 100 сел.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: ВЦИОМ
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