ВС РФ 16 февраля рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России принял к производству жалобу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 16 февраля в 10:00", - сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

В жалобе Собчак просит Верховный суд РФ "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации".

Как указывается в жалобе, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

В свою очередь, зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", - сказал Булаев "Интерфаксу".