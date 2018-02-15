Навальный сообщил о проблемах с доступом к его сайту

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Навальный сообщил, что его сайт перестал открываться.

"Пошли первые сообщения, что navalny.com не открывается. Проверьте пожалуйста", - написал Навальный в твиттере.

Роскомнадзор приступил к блокировке https://t.co/ps69rnHWbR по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно. — Alexey Navalny (@navalny) 15 февраля 2018 г.

Пользователи сообщают, что при попытке зайти на сайт высвечивается - "не удается получить доступ к сайту".

Ранее Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера, на которых находится информация из фильма ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, не удалившие информацию из фильма. "В отношении ресурсов, которые не удалили запрещенную информацию и остаются в Едином реестре (13 ссылок), продолжается мониторинг. У данных ресурсов есть срок до позднего вечера 14 февраля для удаления указанной в решении суда информации", - сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Уведомление Роскомнадзора с требованием удалить данную информацию получил Instagram. Аналогичное письмо поступило в адрес администрации YouTube, которую просили удалить противоправную информацию, размещенную на канале Навального.