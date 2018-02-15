Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта Навального

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера Алексея Навального, на которых находится информация из расследования ФБК.

"Роскомнадзор через единый реестр запрещенной информации обязал операторов связи ограничить доступ к страницам сайта navalny.com, который указан в решении Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора в четверг.

Там уточнили, что информация, ограничения которой требует суд, с этих страниц не была удалена. Накануне в пресс-службе ведомства сообщили, что ресурсы должны удалить признанную судом противоправную информацию до вечера 14 февраля. В противном случае они будут заблокированы.

Также ведомство ждет от компании Google решение об удалении с видеохостинга YouTube материалов из фильма ФБК. "Роскомнадзор надеется на положительное решение со стороны "Гугл", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что "со страниц социальной сети Instagram, указанных в решении Усть-Лабинского районного суда (Краснодарский край), удалена информация, ограничение доступа к которой требовал суд". "В связи с этим ссылки на эти страницы исключены из единого реестра запрещенной информации", - сказали в пресс-службе.

В четверг Навальный сообщил, что его сайт перестал открываться . "Пошли первые сообщения, что navalny.com не открывается. Проверьте пожалуйста", - написал он в твиттере. Пользователи сообщают, что при попытке зайти на сайт высвечивается "не удается получить доступ к сайту".

Расследование и реакции

8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden бизнесмена Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 9 февраля вынес решение, на основании которого ролик с расследованием на YouTube, а также новость о нем на сайте Навального были внесены в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен намерен идти в суд в связи с обвинениями Навального, которые он считает ложными. Приходько назвал материал о нем провокацией, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера "слишком много чести". "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - говорилось в заявлении Приходько, которое привел РБК.