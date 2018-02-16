Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль Берлинале
В России Крушение Ан-148 в Подмосковье

Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

По сведениям "Коммерсанта", они препирались и кричали вплоть до момента столкновения с землей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Судя по данным речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148, его пилоты не поняли причину технических неполадок в системе управления самолетом и не были в состоянии с ними справиться, пишет в четверг "Коммерсант".

В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияЧитать подробнее

По сведениям издания, на записи слышно, как еще перед вылетом из Домодедово пилоты читают контрольную карту, проверяя работу приборов. При этом по неизвестной причине они не включают обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости.

Затем, после взлета, они обращают внимание на показатели скорости - на высоте 2 км у одного пилота индикатор показывал 200 км в час, у другого остался на нуле. При этом в реальности самолет летел со скоростью 600 км в час. Пилоты начинают препираться и кричать, не понимая, чем причина неполадок, и снижаются, наклоняя самолет к земле, чтобы набрать скорость. В результате лайнер врезается в землю.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал вероятной причиной катастрофы проблемы с отображением скорости, вызванные обледенением.

Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Он выполнял рейс Москва - Орск, на борту находился 71 человек. Все они погибли.

Теги: Ан-148, Саратовские авиалинии
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами
Взамен им предложат простые кнопочные телефоны без фотокамеры и определения геолокации, но зато со встроенным фонарикомПодробнее
Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в ДагестанеСотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане
Силовики уничтожили главаря "харачинской" банды, причастнного к подрыву автоколонны МВД в декабре 2013 годаПодробнее
МИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в СирииМИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в Сирии
Погибшие не были военнослужащимиПодробнее
Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта НавальногоРоскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта Навального
Интернет-пользователи, в том числе и сам Навальный, пишут, что его сайт перестал открыватьсяПодробнее
На письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентствоНа письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентство
Сейчас авторы письма готовят повторное обращение к Путину, сообщает "Ъ"Подробнее
Анатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружияАнатолий Зайцев: астероиды могут быть использованы в качестве оружия
Создатель "Цитадели" рассказал про систему планетарной защитыПодробнее
Замминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонтуЗамминистра ЖКХ назвал лидеров и аутсайдеров среди российских регионов по капитальному ремонту
Генпрокуратура проверит чиновников из регионов-аутсайдеровПодробнее
Суд вынесет приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Восточного"Суд вынесет приговор фигурантам дела о хищении при строительстве "Восточного"
Прокурор просил суд назначить обвиняемым наказание от 7 до 10 лет лишения свободыПодробнее
Первый канал не покажет заключительную серию фильма Стоуна о ПутинеПервый канал не покажет заключительную серию фильма Стоуна о Путине
Ранее "Яблоко" и Собчак пожаловались в ЦИК из-за показа фильма о Путине, который они сочли агитациейПодробнее
ЦИК ответил Собчак на ее жалобу на регистрацию Путина кандидатомЦИК ответил Собчак на ее жалобу на регистрацию Путина кандидатом
Журналистка обещала направить письмо в Верховный суд по поводу количества сроков одного человека на посту президента РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Стрельба в американской школе8 фото
15 февраля
Стрельба в американской школе
Фотохроника 14 февраля5 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Ураган на Олимпиаде-20188 фото
14 февраля
Ураган на Олимпиаде-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовВ миреШкольный стрелок из Флориды сознался в содеянномКультураВ Германии стартовал международный кинофестиваль БерлиналеСпорт"Спартак" уступил "Атлетику" в Лиге ЕвропыВ России"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонамиЭкономикаПольша собралась построить свой газопровод в Балтийском море

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистов

Россиянин Трегубов завоевал серебро Олимпиады в соревновании скелетонистовТеперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и четыре бронзовые медали. Подробнее

Олимпийский онлайн. День восьмой

Олимпийский онлайн. День восьмойСемь комплектов наград планируется разыграть на соревнованиях в Пхенчхане в пятницу Подробнее

Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в пятницу

Тиллерсон и Эрдоган проговорили больше трех часов без переводчика и стенографиста

В порту Владивостока загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

В Совбез ООН внесен исправленный проект резолюции по перемирию в Сирии

Экс-советник штаба Трампа собрался пойти на сделку со следствием по "российскому делу"

Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

По сведениям "Коммерсанта", они препирались и кричали вплоть до момента столкновения с землей Подробнее

Полиция Нью-Йорка арестовала двух человек за подготовку теракта

ВМФ России увеличит свое присутствие в Мировом океане

Переправа в Крым приостановила работу из-за тумана

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Скелетон03:30Мужчины, одиночки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  Южная КореяРоссияВеликобританияподробнее
Сноуборд04:00Женщины, кросс, Квалификация
Фигурное катание04:00Мужчины, одиночное катание, Короткая программа
Лыжные гонки09:00Мужчины, 15 км, свободный стиль, Финал
Конькобежный спорт14:00Женщины, 5000 м, Финал
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Словения, Группа В