Пилоты разбившегося Ан-148 не смогли обнаружить причину неполадок на борту

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Судя по данным речевого самописца потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148, его пилоты не поняли причину технических неполадок в системе управления самолетом и не были в состоянии с ними справиться, пишет в четверг "Коммерсант".

По сведениям издания, на записи слышно, как еще перед вылетом из Домодедово пилоты читают контрольную карту, проверяя работу приборов. При этом по неизвестной причине они не включают обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости.

Затем, после взлета, они обращают внимание на показатели скорости - на высоте 2 км у одного пилота индикатор показывал 200 км в час, у другого остался на нуле. При этом в реальности самолет летел со скоростью 600 км в час. Пилоты начинают препираться и кричать, не понимая, чем причина неполадок, и снижаются, наклоняя самолет к земле, чтобы набрать скорость. В результате лайнер врезается в землю.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал вероятной причиной катастрофы проблемы с отображением скорости, вызванные обледенением.

Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. Он выполнял рейс Москва - Орск, на борту находился 71 человек. Все они погибли.