ВС РФ отказал в рассмотрении пяти жалоб на регистрацию Путина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России не принял к рассмотрению пять обращений граждан, требовавших признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.

"Судом отказано в принятии данных административных заявлений, они возвращены заявителям", - сказали в суде.

Согласно закону, обратиться в суд с соответствующим требованием может только зарегистрированный кандидат в президенты, а заявители таковыми не являются.

В пятницу Верховный суд России отказал в удовлетворении административного заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах.

Как отмечается в решении, суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на должность президента.

Собчак намерена обжаловать это решение в апелляционную инстанцию Верховного суда.