ВС РФ отказал в рассмотрении пяти жалоб на регистрацию Путина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России не принял к рассмотрению пять обращений граждан, требовавших признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в суде.
"Судом отказано в принятии данных административных заявлений, они возвращены заявителям", - сказали в суде.
Согласно закону, обратиться в суд с соответствующим требованием может только зарегистрированный кандидат в президенты, а заявители таковыми не являются.
В пятницу Верховный суд России отказал в удовлетворении административного заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Путина в качестве кандидата на выборах.
Как отмечается в решении, суд не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на должность президента.
Собчак намерена обжаловать это решение в апелляционную инстанцию Верховного суда.