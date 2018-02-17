В "Ленэнерго" рассказали о причине сбоев работы соцсети "ВКонтакте"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии, повлекшее за собой сбои в работе социальной сети "ВКонтакте", произошло на мощностях ОАО "Объединенная энергетическая компания", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Ленэнерго".

"В 15:44 произошло технологическое нарушение на подстанции, принадлежащей компании "ОЭК", в результате которого произошла кратковременная просадка напряжения в электросети. Потребители "Ленэнерго" были автоматически переведены на резервную схему электроснабжения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, локальное секундное падение напряжения способны компенсировать системы бесперебойного питания.

"Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети Ленэнерго произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование ВКонтакте", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" представитель соцсети.

По его словам, в момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование.

"После восстановления питания мы были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность ВКонтакте. Далее в течение получаса мы постепенно возвращали все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы ВК", - написал он.