Убивший четырех женщин в Кизляре стрелок оказался 22-летним местным жителем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Преступник, ликвидированный после убийства четырех человек в дагестанском Кизляре, оказался 22-летним местным жителем, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" помощник руководителя республиканского СКР Расул Темирбеков.

"Личность стрелявшего установлена - это местный житель 1995 года рождения", - сказал Темирбеков.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что стрелявший является уроженцем Цунтинского района по фамилии Халилов.

По данным МВД по Дагестану, преступник стрелял из охотничьего ружья.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником. По предварительным данным, это его жена.

"Она попыталась скрыться, но не успела. Также, предварительно, сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был впоследствии уничтожен ответным огнем силовиков", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В результате стрельбы погибли четыре женщины. Получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Позднее источник сообщил, что преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина.